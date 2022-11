Il Molise Winter Tour apre ufficialmente la stagione agonistica 2022-23 anche per il settore esordienti che, quest’anno, coinvolge atlete nate tra il 2011 ed il 2014 ed atleti tra il 2010 ed il 2013. Alla piscina Emmedue di Campodipietra è stata assegnata l’ospitalità di questa prima tappa in cui la Hidro Sport si è presentata con 47 iscritti (20 femmine e 27 maschi) che hanno fornito prestazioni già significative, pur essendo il primo appuntamento di questa stagione e, per molti di loro, addirittura l’esordio assoluto in una competizione agonistica. Tra gli atleti saliti sul podio spicca senz’altro la medaglia d’oro vinta da Ylenia Conte nei 50 rana; il bottino relativo agli argenti segna cinque sigilli grazie alle performances di Silvia Baratta 100 dorso, Marta Ziccardi 50 rana, Massimo Ferretti 50 rana, 4×50 Mista mixed Esordienti A (Fasciano-Ferretti-Notardonato-Palladino); 4×50 Mista mixed Esordienti B (Zichella, Conte, Di Toro, Maggiano); il computo delle medaglie di bronzo è di 8: Francesco Fasciano 50 rana e 200 misti, Alice Palladino 100 dorso, Anna Maria Maggiano 50 SL, Letizia Marinucci 100 dorso, Emanuele Zichella 100 dorso, , Michele Di Toro 100 farfalla, Martina Notardonato 200 farfalla. Progressi cronometrici ma anche apprezzabili riscontri tecnici sono giunti dalla totalità dei portacolori giallo-blu così come si evince dal riepilogo dei risultati, ESORDIENTI A F: Agostini Benedetta 100 Dorso 1’31”4, 50 SL 38”6; Bellucci Maria 50 Rana 49”7, 50 SL 42”1; Fiardi Maria 200 Farfalla 3’57”4, 50 Rana 45”8; Iannone Maddalena 100 Dorso 1’35”1, 50 SL 42”4; Notardonato Martina 200 Farfalla 3’09”8, 50 SL 36”0; Oriente Elena 200 Farfalla 3’13”9, 50 SL 39”4; Palladino Alice 100 Dorso 1’21”1, 50 SL 32”2; Ziccardi Marta 100 Dorso 1’35”5, 50 Rana 40”3.

ESORDIENTI B F: Baratta Silvia 100 Dorso 1’49”2, 50 SL45”9; Conte Ylenia 50 Rana 55”2, 50 SL 44”8; D’Amico Sara 50 Rana 1’08”0, 50 SL 54”4; Ferretti Melissa 100 Dorso 1’54”0, 50 SL45”0; Maggiano Anna Maria 100 Dorso 1’58”9, 50 SL 43”5; Marinucci Letizia 100 Dorso 1’50”2, 50 SL 47”9; Mignogna Ludovica 100 Dorso 2’02”2, 50 Rana 1’08”3; Palmieri Giulia 50 SL 57”30; Passarella Giorgia 50 Rana 1’05”10, 50 SL 53”6; Sangregorio Sara 100 Dorso 2’14”7, 50 SL 55”0; Santoro Manocchio Ada 100 Dorso 2’01”7, 50 SL 46”9; Trucchia Serena Maria 100 Dorso 2’11”9, 50 SL 57”7.

ESORDIENTI A M: Antenucci Nicolas 100 Dorso 1’47”5, 50 Rana 52”3; Ciccarelli Nicolo’ 200 Misti 3’05”9, 200 SL 2’47”8; Fasciano Francesco 200 Misti 2’45”1, 50 Rana 39”4, 50 Dorso 36”1; Ferretti Massimo 200 Misti 2’54”4, 50 Rana 37”2; Iannetta Luciano 100 Farfalla 1’22”8, 50 Rana 48”9; La Barbera Daniele 200 Misti 3’04”1, 50 Rana 42”8; Montazzoli Jacopo 100 Dorso 1’25”0, 200 SL 2’43”6; Muccitto Riccardo 200 Misti 3’12”5, 100 Dorso 1’31”2; Pallotto Alessandro 50 Rana 57”0; Ricci Gabriele 100 Dorso 1’21”7, 200 SL 2’28”7; Spedalieri Giuseppe 200 Misti 2’53”7, 200 SL 2’36”0; Spensieri Mattia 200 Stile Libero 3’04”8; Vitantonio Marco 200 Misti 3’06”6, 100 Farfalla 1’27”6.

ESORDIENTI B M: Cristino Andrea 50 Rana 52”9; De Ritis Lorenzo 100 Farfalla 1’39”1, 50 Rana 57”4; Di Lullo Andrea 100 Dorso 1’33”6, 50 Rana 47”2; Di Toro Michele 100 Farfalla 1’38”8, 50 Rana 53”5; Mancini Raffaele 100 Dorso 1’47”5, 50 Rana 56”6; Marinucci Francesco 100 Dorso 1’46”9, 50 Rana 53”6; Paventi Mattia 100 Dorso 1’47”2, 50 Rana 1’02”7; Tarchino Loris 50 Rana 56”8; Voronetskyy Aleksandr 100 Dorso 1’38”5, 50 Rana 55”6; Zeoli Loris 100 Farfalla 1’52”2, 50 Rana 52”9; Zichella Emanuele 100 Dorso 1’29”5, 50 Rana 51”1, 50 Dorso 41”1.