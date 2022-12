La seconda tappa del Molise Winter Tour andata in scena Domenica 4 Dicembre a Campodipietra, ha dato indicazioni tecniche importanti a tutto lo staff della Hidro Sport in virtù dei consistenti progressi tecnici, ancora più che cronometrici, messi in acqua dai giovanissimi portacolori giallo-blu, in un lasso di tempo davvero breve rispetto alla prima tappa disputata nel mese di novembre.

Dodici i podi conquistati, tra cui spicca l’oro di Maria Fiardi nei 100 rana esordienti A con un ottimo 1’35″7; 6 sono stati gli argenti conquistati da: Michele Di Toro nei 50 SL in 34”0; Alice Palladino nei 100 SL in 1’11”0; Francesco Fasciano nei 100 rana in 1’27”3; Ylenia Conte sempre nei 100 rana in 2’02”2; Anna Maria Maggiano nei 500 farfalla in 47”2, d’argento anche la staffetta 4×50 SL mixed Esordienti B con Di Toro-Zichella-Baratta-Maggiano in 2’32”1. Cinque invece le medaglie di bronzo grazie alle performances di Silvia Baratta nei 100 SL in 1’35”4, Michele Di Toro nei 50 farfalla in 40”3, Alice Palladino nei 50 farfalla in 34”8 e la 4×50 SL mixed Esordienti A con Ferretti-Ricci-Fiardi-Palladino in 2’08”2.

Accanto a loro, come sottolineato in precedenza, l’intero gruppo ha dimostrato una forte crescita generale, con miglioramenti a volte anche enormi rispetto ai loro precedenti primati, così come si evince nel dettaglio seguente: Esordienti A femmine Bellucci Maria 50 Farfalla 47”0, 100 Rana 1’51”6; Fiardi Maria 50 Farfalla 41”5, 100 Rana 1’35”7; Iannone Maddalena 100 SL 1’31”1; Notardonato Martina 50 Farfalla 37”8, 200 Misti 3’04”4; Oriente Elena 50 Farfalla 39”9, 100 SL 1’24”00; Palladino Alice 50 Farfalla 34”8, 100 SL 1’11”0; Ziccardi Marta 50 Farfalla 39”7, 200 Misti 3’16”1.

Esordienti B femmine Baratta Silvia 100 SL 1’35”4; Conte Ylenia 100 SL 1’40”0, 100 Rana 2’02”20; D’Amico Sara 100 SL 2’02”9, 100 Rana 2’20”20; Ferretti Melissa 100 SL 1’40”1, 100 Rana 2’09”7; Maggiano Anna Maria 50 Farfalla 47”2, 100 SL 1’35”9; Marinucci Letizia 50 Farfalla 51”3, 100 SL 1’42”2; Mignogna Ludovica 100 SL 1’50”7, 100 Rana 2’27”5; Palmieri Giulia 100 SL 2’01”1; Passarella Giorgia 100 SL 1’52”9, 100 Rana 2’13”3; Sangregorio Sara 100 SL 1’59”8, 100 Rana 2’20”9; Santoro Manocchio Ada 50 Farfalla 57”8, 100 SL 1’48”8; Trucchia Serena Maria 100 SL 1’59”8, 100 Rana 2’19”7.

Esordienti A maschi Ciccarelli Nicolo’ 200 Dorso 3’05”8, 50 SL 35”6; Fasciano Francesco 200 Dorso 2’47”0, 100 Rana 1’27”3; Ferretti Massimo 50 Farfalla 35”2, 50 SL 31”4; Iannetta Luciano 50 Farfalla 36”3, 50 SL 33”8; La Barbera Daniele 50 Farfalla 37”1, 100 Rana 1’32”8; Montazzoli Jacopo 200 Dorso 2’59”8, 50 SL 33”3; Muccitto Riccardo 200 Dorso 3’05”6, 50 SL 36”7; Orlando Federico 50 Farfalla 39”8, 50 SL 34”4; Ricci Gabriele 50 Farfalla 34”1, 50 SL 30”9; Spedalieri Giuseppe 100 Rana 1’29”8, 50 SL 32”1; Vitantonio Marco 50 Farfalla 35”9, 50 SL 34”2.

Esordienti B maschi Cristino Andrea 100 Rana 1’56”6, 50 SL 48”6; De Ritis Lorenzo 50 Farfalla 42”8, 50 SL 39”1; Di Gennaro Giulio 100 Rana 2’28”3, 50 SL 58”7; Di Toro Michele 50 Farfalla 40”3, 50 SL 34”0; Marinucci Francesco 100 Rana 2’01”3, 50 SL 41”9; Paventi Mattia 50 Farfalla 48”2, 50 SL 40”4; Tarchino Loris 50 SL 43”0; Vitantonio Michele 100 Rana 2’02”0, 50 SL 42”2; Voronetskyy Aleksandr 50 Farfalla 40”7, 50 SL 37”4; Zeoli Loris 50 Farfalla 47”6, 100 Rana 1’54”8; Zichella Emanuele 50 Farfalla 40”8, 50 SL 35”9.