Sarà lo stadio del nuoto di Riccione ad ospitare da giovedì a venerdi i Campionati Italiani Assoluti in vasca corta Frecciarossa e che vedranno la partecipazione di 458 atleti in rappresentanza di 117 società presenti, con 239 maschi e 219 femmine iscritte per 1049 presenze gara. Non sono previste staffette e le gare si svolgeranno a sessioni di due giorni. E il Molise sarà degnamente rappresentato con due alfieri dell’H2O Sport: Martina Lonati al femminile e Luca Angelilli nel settore maschile. I due atleti allenati rispettivamente da Giorgio Petrella e Paolo Di Lullo, hanno costruito questa qualificazione con duro lavoro e sacrificio riuscendo ad emergere con i grandi del nuoto italiano. Martina Lonati scenderà in vasca nei 100 e nei 200 delfino mentre Luca Angelilli impegnato nei 100 rana in quella che è senza dubbio la manifestazione più importante in ambito nazionale. I due portacolori del sodalizio biancorosso hanno conquistato piazzamenti di rilievo nelle graduatorie nazionali di categoria (risultando stabilmente nella top ten) e centrato il pass per il campionato italiano assoluto, dove ci saranno alcuni atleti che cercheranno la qualificazione al campionato del mondo in vasca corta in programma a dicembre a Melbourne.

“Ci attende un bellissimo campionato italiano assoluto – affermano Giorgio Petrella e Paolo Di Lullo – parliamo di una manifestazione di grandissimo spessore nella quale spettacolo ed emozioni sono assicurate. Sia Martina che Luca stanno bene, hanno lavorato sodo e si sono preparati al meglio per questi campionati. Sarà bello poter rappresentare in un evento di così alto livello, la nostra regione e le nostre città. Cercheremo di portare a casa dei risultati soddisfacenti con i nostri due atleti”.