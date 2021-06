Una esaltante giornata di gare, accompagnata da una canicola davvero opprimente allo stadio del nuoto di Chieti, quella vissuta dai giovanissimi portacolori giallo-blu che hanno saputo imporsi in ben 16 discipline, a cui hanno aggiunto anche 6 medaglie d’argento e 4 di bronzo, di fatto la prima uscita in vasca da 50 metri per i più piccoli.

Il campionato regionale estivo dedicato alla categoria Esordienti B ha evidenziato, ancora una volta, il certosino lavoro tecnico che lo staff Hidro Sport da molti anni mette in atto con i propri vivai e si conferma fucina di giovani talenti da coltivare con pazienza e dedizione.

Edoardo Gaeta è stato il mattatore principale con 4 titoli vinti nei 50 e 100 farfalla (37”44-1’25”68), nei 400 SL (5’36”54) e nei 200 misti (2’59”11), risultando anche molto importante nei successi delle staffette.

Sono state 4 anche le medaglie di Cristiana Di Frangia con 2 successi nei 50 farfalla e 100 SL (39”72-1’14”41), un argento nei 100 farfalla (1’32”71) ed il bronzo nei 200 misti (3’27”86); identico bottino per Francesco Fasciano che si impone nei 100 rana e 200 dorso (1’36”68-3’03”17), argento nei 200 rana (3’23”70), bronzo nei 100 dorso (1’27”28). Alice Palladino timbra con il successo i 200 e i 400 SL (2’47”10-6’05”40) ed è argento nei 200 misti (3’20”06), mentre Marta Ziccardi primeggia nei 100 e 200 rana (1’43”24-3’48”15), accompagnata entrambe le volte sul secondo gradino del podio dalla compagna Nicole Gasbarrino (1’49”04-3’55”00); Martina Notardonato è argento nei 200 dorso (3’36”90) e bronzo nei 100 farfalla (1’33”01); Alessandro Inicorbaf conquista il bronzo nei 400 SL (6’07”64).

Notevoli le prestazioni dei quartetti giallo-blu che hanno generato 4 successi con una supremazia spesso schiacciante: la 4×50 SL femminile composta da Palladino-Gasbarrino-Notardonato-Di Frangia si impone in 2’29”76; la 4×50 mista formata da Palladino-Ziccardi-Notardonato-Di Frangia domina in 2’45”47; tra i maschi la 4×50 SL con Fasciano-Carpino-Inicorbaf-Gaeta ha la meglio in 2’16”52, mentre Fasciano-Ferretti-Vitantonio-Gaeta si aggiudicano la staffetta mista in 2’37”14. Molti gli atleti Hidro fermatisi ai piedi del podio grazie a prestazioni largamente al di sotto dei loro precedenti primati: Maria Fiardi, Elisabetta Gaeta, Elena Oriente, Isabelly Maio in ambito femminile; Marco Vitantonio, Gabriele Ricci, Nicolò Ciccarelli, Massimo Ferretti, Mattia Carpino, Luciano Iannetta, Jacopo Montazzoli, Riccardo Schionato, Giuseppe Spedalieri in ambito maschile.

Anche la squadra Esordienti A è stata chiamata a testarsi in attesa del loro campionato regionale in programma il prossimo luglio ed anche da qui sono giunte interessanti conferme sull’ottimo stato di forma del gruppo. Dal settore femminile sono giunti i successi (con tanto di primato personale) di Gemma Guiderdone nei 200 farfalla (2’57”71) con in più il secondo posto nei 100 dorso ( 1’24”32) ed il terzo nei 100 farfalla (1’21”28) e di Maddalena Sferra fa suoi i 100 dorso (1’23”2) ed è seconda nei 200 (2’50”71) con i nuovi primati personali; Alice Lomastro si migliora ed ottiene la piazza d’onore nei 100 farfalla (1’18”61), 200 SL (2’31”14) e 200 misti (2’47”82) a cui aggiunge il terzo posto nei 100 SL (1’07”57); Miriam Di Ridolfo è seconda (con i nuovi primati) nei 100 e 400 SL (1’06”42-5’17”38) e conclude al terzo posto i 200 SL (2’32”33); Alessia Fantetti chiude al secondo posto i 200 farfalla con il nuovo primato (3’06”41); Eleonora Patierno ottiene primato e terzo posto nei 200 dorso (3’00”28). Prestazioni molto interessanti sono giunte anche da Francesca Bellucci, Sara Fantetti, Camilla Palmieri, Chiara Ricci e Maria Ludovica Tremonte.