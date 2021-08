Si è appena conclusa nello Stadio del Nuoto del Foro Italico in Roma, la prima sezione di gare dei Campionati Italiani Estivi, quella che vedeva impegnati gli atleti e le atlete appartenenti alle categorie Juniores, Cadetti e Seniores e la Hidro Sport si gode le eccellenti prestazioni dei suoi 2 alfieri presenti: Marco Gallesi ed Emanuele Perlino (qui in foto al foro Italico in attesa del loro esordio).

I due atleti giallo-blu, entrambi juniores nati nel 2003, tornano a casa con una rinnovata consapevolezza dei loro talenti e la conferma di aver raggiunto uno standard prestativo che li pone ai vertici del nuoto giovanile attuale.

Marco Gallesi, presente in acqua in 4 gare, nelle distanze dei 50 e 100 stile libero e farfalla, ha ottenuto tre nuovi primati personali e firmato ben due nuovi record regionali assoluti molisani; non solo, ma è riuscito in ben due circostanze a posizionarsi nella top10 italiana, in particolare con il sesto posto nei 50 stile libero percorsi in 23”20 che rappresenta il nuovo limite regionale assoluto e l’ottavo nei 50 farfalla con 24”88, anch’esso nuovo primato regionale e primo atleta molisano sotto la barriera dei 25 secondi. Marco è stato poi capace di migliorarsi anche nei 100 stile libero conclusi in 51”93 che gli vale la 15° posizione assoluta, infine piazza un 56”43 nei 100 farfalla a pochi centesimi dal suo primato personale.

Emanuele Perlino si è regalato la gioia della top10 nei 200 stile libero, con una eccellente condotta di gara che lo ha portato alla sua seconda prestazione di sempre in 1’53”58 e la nona posizione nelle graduatoria finale. Anche lui impegnato in quattro gare, ottiene il suo nuovo primato nei 50 stile libero in 23”92, prima volta sotto la barriera dei 24” per lui, va vicinissimo a limare il suo primato nei 100 stile libero nuotando la distanza in 51”83, per altro sua seconda prestazione di sempre, dietro al suo recentissimo 51”73 che è anche primato regionale assoluto; così come è soddisfacente la prestazione nei 400 stile libero nuotati in 4’07”76 non lontano dal suo record regionale ottenuto quest’anno.

Grande la soddisfazione dei tecnici Tony Oriente e Gianfranco Belfiore che, tra le innumerevoli difficoltà affrontate a causa delle arci note vicende relative alla pandemia, hanno saputo sostenere al meglio il percorso di crescita tecnico e prestativo di tutto il settore agonistico e, grazie all’enorme sforzo e sacrificio dell’intera società, vedono adesso ripagati appieno con questi risultati, tutto l’impegno profuso.

Lo splendido anno agonistico della Hidro Sport però attende ancora il suo ultimo epilogo, infatti dal 9 all’11 agosto andrà in scena la sezione dei campionati riservata alla categoria Ragazzi ed anche qui i colori giallo-blu saranno ben rappresentati sia numericamente che qualitativamente da ben 3 atleti che hanno ottenuto il diritto di partecipazione.

Ermanno Tedeschi, classe 2005, sarà impegnato nei 50,100 e 200 stile libero; Antonio Pio Iacovelli, anch’egli del 2005, ha acquisito il diritto a partecipare a queste finali nei 100 farfalla, mentre Sara Colalillo, giovanissima atleta del 2008, si cimenterà nei 100 dorso in una gara dove la maggiora parte delle finaliste appartiene all’anno 2007 e quindi doppia soddisfazione per lei, essere tra le migliori 30 d’italia e tra le pochissime elette capaci di qualificarsi nonostante l’anno di differenza.