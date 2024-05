di Redazione

Secondo appuntamento con la Coppa del Mondo 2024 in acque libere,

venerdì 24 e sabato 25 maggio. La costa gallurese è pronta a ospitare le 24 nazionali

presenti a questo evento di interesse internazionale, in cui si avvicenderanno gare

individuali maschili, femminili e staffette miste. Campioni del calibro di Gregorio Paltrinieri

e Domenico Acerenza tra i grandi del nuoto presenti alla manifestazione. Anche quattro

atleti molisani tra i convocati con la rappresentativa regionale assoluta nuoto in acque

libere, impegnati sulle distanze del mezzo fondo e del mezzo fondo sprint: Eleonora Peluso della Swim Academy, Francesca Bellucci e Francesco Marra della Hidro Sport, Giuseppe Cantalupo della Emmedue. Toni Oriente il tecnico designato come accompagnatore della rappresentativa molisana.

Grande euforia tra i convocati pronti a vivere un’esperienza indimenticabile resa possibile

grazie all’iniziativa della delegazione regionale FIN Molise, guidata dal delegato regionale

Amelia Mascioli e rappresentata dal responsabile delle rappresentative regionali Francesco

Vespe.