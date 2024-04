di Redazione

Hidro Sport presente con 12 atleti e la staffetta 4×100 misti femmine

Riccione. Ancora qualche giorno e si aprirà il sipario sui Criteria Nazionali Giovanili, importante appuntamento della stagione indoor che andrà in scena allo Stadio del Nuoto di Riccione dal 5 al 10 aprile; da venerdì 5 a domenica 7 in gara le femmine, mentre da lunedì 8 a mercoledì 10 toccherà ai maschi. La manifestazione vedrà la partecipazione dei migliori atleti appartenenti alle categorie Ragazzi, Juniores e Cadetti. Quest’anno la Hidro Sport, capitanata dal presidente e tecnico Toni Oriente, e allenata anche da Francesco Gatti, Alessandro Di Soccio e Cristiano Hantjoglu, sarà presente con ben 12 atleti, capaci di ottime prestazioni individuali e di squadra, con diversi record regionali migliorati. Ultimo in ordine di tempo il crono di 4’15”48 della staffetta 4×100 misti femmine fatto registrare dal quartetto Sara Colalillo, Ester Spedalieri, Giovanna Muccitto e Alice Lomastro, ai Campionati Regionali Assoluti del 24 marzo. La staffetta si conferma così tra le prime dieci formazioni d’Italia che si contenderanno il titolo a Riccione. Le ragazze della staffetta saranno presenti anche a livello individuale per la categoria Juniores. Non si può non partire da Giovanna Muccitto capace di qualificarsi in otto specialità; per l’atleta classe 2008 in programma 50, 100 e 200 dorso, 50 e 100 stile libero, 50 e 100 farfalla e 200 misti. Le coetanee Sara Colalillo ed Ester Spedalieri saranno impegnate rispettivamente nei 50 e 100 dorso, e nei 100 e 200 rana. La più giovane del gruppo, Alice Lomastro del 2009, gareggerà nei 100 stile libero. Tra i maschi due atleti 2006; Daniel Agostini nuoterà le prime tre distanze del dorso (50, 100 e 200), mentre Alessandro Catelli sarà impegnato nei 50 e nei 100 rana. Per la categoria Ragazzi doppia distanza (100 e 200) a rana per Maria Ludovica Tremonte (2010), mentre Gemma Guiderdone (2010) nuoterà i 200 farfalla. In campo maschile tre gare per Christian Giamberardino (2009); 100 rana e 100 e 200 farfalla. Stesse distanze nella farfalla anche per Michele Pio Gasbarrino (2008) che si regala all’ultimo respiro anche la partecipazione ai 100 stile libero grazie al crono ottenuto ai Campionati Regionali Assoluti. Per la categoria Cadetti in gara due atleti del 2005; Ermanno Tedeschi nuoterà i 200 stile libero, mentre Antonio Iacovelli gareggerà nei 200 farfalla.