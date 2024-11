di Redazione

Dal 14 al 16 novembre, lo Stadio del Nuoto di Riccione si prepara ad accogliere il Campionato Italiano Open Frecciarossa in vasca corta, uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario natatorio italiano. L’evento, oltre a incoronare i nuovi campioni nazionali, rappresenta l’ultima chance per conquistare un posto ai Mondiali in vasca corta che si terranno a Budapest dal 10 al 15 dicembre. Con 128 società rappresentate da più di 500 atleti per un totale di oltre 1000 presenze gara, la manifestazione segna una crescita significativa rispetto all’edizione del 2022. Le gare si svolgeranno con la formula di batterie e finali, mentre gli 800 e 1500 stile libero saranno disputati a serie. L’edizione 2024 vedrà protagonisti alcuni dei nomi più importanti del nuoto italiano. Tra gli atleti più attesi, il pubblico potrà ammirare il campione olimpico Nicolò Martinenghi, l’olimpionica di Tokyo Simona Quadarella, oltre a stelle come Benedetta Pilato, Alberto Razzetti e Alessandro Miressi, tutti reduci dalle Olimpiadi di Parigi. Anche la Hidro Sport sarà protagonista con la giovane promessa Giovanna Muccitto. L’atleta classe 2008 gareggerà venerdì nei 100 dorso, portando in alto i colori giallo-blu in un contesto di altissimo livello. Con una competizione che promette grande spettacolo e un forte spirito agonistico, Riccione si conferma ancora una volta capitale del nuoto italiano.