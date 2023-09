di T.A.

NUMERO CHIUSO A MEDICINA ?

DIBATTITO APERTO A LIVELLO NAZIONALE DOPO IL NETTO E MOTIVATO “NO” DI DE LUCA, PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA. SUL TEMA LA POSIZIONE DI FUTUROMOLISE

Disponibilità di medici, carenze numeriche di tali professionisti, diritti allo studio per tutti e necessità di adeguare e rivedere determinati principi, a partire dal discutibile numero chiuso alle facoltà di medicina e chirurgia in tutta Italia. Temi di assoluta attualità ed urgenza, attesa la necessità del massimo e migliore dei servizi medico/scientifici nei confronti dei cittadini in ogni angolo della Penisola, mercé il numero adeguato di figure professionali mediche negli ospedali, negli istituti di cura e nei centri di assistenza. In buona sostanza si fa un crescente gran parlare oggi del numero chiuso alle facoltà universitarie di medicina. Tenere o rimuovere tale numero chiuso ? E’ utile o comporta problemi ? De Luca, Presidente della Regione Campania e protagonista d’interventi di assoluto impatto sociale sull’opinione pubblica campana e nazionale, di recente si é detto assolutamente contrario a siffatto numero chiuso, ossia ai limiti di accesso a medicina, esprimendosi per la sua rimozione. De Luca ha parlato di “affarismo” alludendo al numero chiuso, come riportato ampiamente sui social e nei video via web come quello allegato, ed ha esplicitato senza mezzi termini, giusta la sua indole che … “non le manda a dire …”, il concetto personale di uomo e politico secondo cui tale numero chiuso favorirebbe situazioni particolari e nient’affatto democratiche. Questo organo d’informazione, ribadito a chiare lettere che l’attuale normativa premia meriti cognitivi certi di quanti accedono alle facoltà di medicina e chirurgia tramite i testi appositi, entra “in punta di piedi” nel merito di tale tema di assoluta valenza ed importanza nazionale, ossia il numero chiuso a medicina, non escludendo che possa arrivare ad instaurare autentici privilegi per una ristretta cerchia, esprimendosi a sua volta perché venga rimosso. Del resto agli italiani tutti necessita la disponibilità continuativa e ovunque di medici affidabili ed operativi negli ospedali ect., urgenza però che cozza vistosamente col numero chiuso a medicina, principio che continua a risultare un freno sostanziale a siffatta necessità sociale. I medici cioè nella Penisola sono pochi e ne occorrono numerosi altri, ovviamente preparati ed assolutamente affidabili. Rimuovere il numero chiuso a medicina risolverà il problema? Non c’è sicurezza alcuna nel merito, ma provare a ripensarlo modificando la norma non è affatto peccato mortale, anzi può apparire un toccasana, chiaramente con le dovute attenzioni e cautele ! Ed allora ecco che s’impone come opportuno e consigliabile procedere con la rivisitazione del tanto discusso numero chiuso a medicina, assodato che con la salute non si scherza affatto ! Nel contempo si spazzeranno via ipotesi antipatiche di “affarismi” e “privilegi” … e scusate se è poco !