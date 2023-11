NUVOLAGLIE DENSE E PREOCCUPANTI SUL FUTURO DELLA SCUOLA PUBBLICA IN MOLISE

Preoccupazioni di non poco conto sul futuro della scuola pubblica in Molise e sulla sopravvivenza dei singoli istituti didattici in regione. Provengono da stime e programmazioni governative circa le autonomie scolastiche sul territorio molisano. In parole povere sarebbero in vista tagli sostanziali in materia di autonomia scolastica nell’intera regione, con la conseguenza indubbiamente preoccupante e consistente in tema di istruzione, didattica ed occupazione con inevitabili accorpamenti di istituti e direzioni didattiche. Lo si ricava dalle stime ultime, in base alle quali il Molise perderebbe col prossimo anno scolastico tre scuole pubbliche, pari al 15,38% dell’attuale stato delle cose. Ed ecco le stime, al momento ufficiose e non definitive, del quadro numerico degli istituti molisani nei prossimi anni didattici : a fronte delle attuali 52 scuole pubbliche nel corrente anno didattico 2022/23, si prevede che nel 2024/25 queste scendano a 49, nel 2025/26 calino a 49 e nel 2026/27 si riducano addirittura a 44. Nel prossimo decennio, così proseguendo la situazione in tema di popolazione studentesca nella nostra regione, si avrebbe un 30% in meno delle scuole pubbliche molisane tra accorpamenti e contrazioni. Tutto questo conseguenza diretta del calo delle nascite, dell’abbandono scolastico, dello spopolamento in atto e del trasferimento di famiglie e giovani in altre aree geografiche d’Italia alla ricerca di lavoro. Da siffatto quadro scaturisce ovvia l’esigenza del massimo impegno delle forze politiche, sindacali e sociali del Molise per invertire la tendenza e creare i presupposti giusti perché i molisani restino nella loro regione senza approdare altrove, come purtroppo sta avvenendo per prioritarie esigenze di vita.

T.A.