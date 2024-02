di T.A.

Quando l’arte musicale -sia strumentale che canora- arriva dal cuore, produce e raggiunge livelli altissimi ed assai belli, praticamente unici ! E’ quanto avviene col suggestivo brano musicale “ ‘NU POCO ‘E TE “ scritto dal vocalist e musicista meridionale Mariano Caiano, per 23 anni apprezzato componente de l’ORCHESTRA ITALIANA di Renzo Arbore (team col quale si esibì ed incassò applausi nell’estate 2022 a Venafro per la ricorrenza patronale in onore di San Nicandro) ed oggi solista e cantautore col proprio innovativo progetto artistico denominato “PARTENOWORLD”. E il suo “ ’NU POCO ‘E TE ”, brano musicale eccellente con “punte” di amore filiale unico, è appunto “figlio” del nuovo corso artistico del nostro. A dirne dei diretti protagonisti è lo stesso Caiano : “Per festeggiare in musica il bellissimo traguardo di vita di mamma Anna Maria e realizzare il magnifico “ ‘NU POCO ‘E TE “-attacca l’artista- ho ottenuto collaborazioni importanti che pubblicamente ringrazio e che mi piace qui citare. Del resto senza di loro non avrei potuto ! Ed allora grazie a Marco Manusso, special guest del mio singolo, a Christian Lapolla, autentico “padrone di casa”, quindi alla Epicentro Recording Studio di Picerno (Potenza), poi alla chitarra solista di Marco Manusso, ospite speciale e featuring del mio singolo. Così come non citare Dario Gabriele, musicista romano con la sua inarrivabile armonica a bocca. Dopodiché “La Regina”, unica donna di questo viaggio in note, Maria Pia De Simone, che con la propria voce “entra” nell’animo di chi ascolta. Quindi Pasquale Schiavone che col sottoscritto, per la prima volta impegnato con la chitarra classica, ha curato la grafica della copertina. Grazie di cuore in chiusura a Marco Aletto, ma gratitudine infinita a tutti coloro che mi hanno reso possibile abbracciare fortissimamente in musica mamma Annamaria, donna stupenda come del resto tutte le mamme del mondo !”.