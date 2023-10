di T.A.

Siete amanti di passeggiate, storia ed archeologia ? Benissimo ! Non potete allora mancare alle imminenti Giornate Nazionali di Archeologia Ritrovata in programma a Prata Sannita, ridente cittadina dell’ Alto Casertano a confine col Molise.Trattasi di passeggiate letterarie che avverranno in tre soluzioni, domenica 15 ottobre, domenica 22 ottobre e sabato 28 dello stesso mese. Il dettaglio dei tre appuntamenti : il 15 ottobre visita al Muro delle Fate, magnifica opera megalitica sannitica, con ritrovo alle h 16 allo slargo Rena Bianca in contrada Piana ; il 22 ottobre alle h 10 appuntamento sul piazzale del Convento di San Francesco per la passeggiata a Prata Superiore e Borgo Medievale, con reading di poesie di PierLuigi Tortora (non si escludono nella circostanza ristoro e rinfresco !); la chiusura sabato 28, appuntamento h 16 in contrada Sant0Agostino, con passeggiata ai ruderi del Convento Medievale di Sant’Agostino e letture a cura dei soci GAPS. Info 329/6178694 e 351/8065450.