di Redazione

Nuove nomine all’interno degli uffici tecnici nazionali di NSC “Nuovo Sindacato Carabinieri”: Parliamo di Agostino Sollecchia, comandante della stazione di Castel San Vincenzo, che è stato nominato membro dell’Ufficio Tecnico Nazionale Disciplina e Contenzioso. Nel predetto settore, oltre ad Agostino Sollecchia già responsabile generale provinciale NSC Isernia, anche Federico Alberti, già responsabile generale provinciale NSC Novara e Verbano-Cusio-Ossola, come deliberato nell’ultima riunione della segreteria sindacale nazionale. Il Segretario Generale NSC Massimiliano Zetti ha espresso le proprie congratulazioni ai nuovi membri che andranno a supportare un importante ufficio tecnico a sua volta di fondamentale supporto all’attività sindacale di NSC. Lo stesso Segretario Generale ha detto di essere certo che i nuovi membri sapranno onorare la loro carica unendo i propri sforzi a quelli di tutte le persone che hanno scelto di impegnarsi nel Sindacato in prima persona, soprattutto nel delicato attuale periodo nel quale bisogna lavorare ed impegnarsi al meglio, per la tutela e la sicurezza di tutti i Carabinieri della Nazione. Soddisfatto anche il dirigente responsabile dell’Ufficio Tecnico Nazionale Disciplina e Contenzioso Remo Giovanelli che ha dato il benvenuto ad Agostino Sollecchia e Federico Alberti, esprimendo soddisfazione per l’ampliamento di un ufficio tecnico atto a dare un solido fondamento alla tutela dei Carabinieri di ogni ordine e grado. L’importanza dell’Ufficio Tecnico Nazionale Disciplina e Contenzioso, risiede nella delicatezza della materia, lo stesso Ufficio da supporto sicuramente di natura tecnica ma anche morale ed umano ai Carabinieri xhe dovessero trovarsi a portare il peso di un procedimento disciplinare, soprattutto nell’ambito delle memorie difensive e dei ricorsi gerarchici; in buona sostanza l’Ufficio Tecnico si occupa di non lasciare da soli i Carabinieri che debbano affrontare procedimenti disciplinari, spesso solo per la necessità di chiarire la realtà dei fatti, considerando il ripercuotersi di eventuali procedimenti disciplinari nella vita professionale del Carabiniere. Lo stesso Ufficio appena ampliato, opera unitamente ad altri uffici tecnici tra cui in primis l’Ufficio Legale di NSC, diretto e coordinato dal Prof. Avv. Michele Dulvi Corcione, nonché l’Ufficio Tecnico di Medicina Legale che si occupa delle cause di servizio per infortuni nel servizio istituzionale, l’Ufficio Tecnico Contenzioso giuridico amministrativo, l’ufficio Organizzazione Mobile e l’Ufficio Reparti speciali e ad esigenze specifiche, tutti Uffici finalizzati a fornire un’efficiente assistenza ai Carabinieri che continuano a svolgere con onore un servizio istituzionale sempre più difficile. Auguri e buon lavoro ai nuovi membri ed a tutto il Nuovo Sindacato Carabinieri.