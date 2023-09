di T.A.

NOZZE E GIOIA PER EVA IANNACONE E MICHELE CAPOZZA, SPOSI FELICI

Nozze e sorrisi per il giorno più bello -le nozze- di Eva Iannacone, radioterapista oncologia ed il cui papà era il compianto Amerigo, e Michele Capozza, pediatra oncologo. I due giovani professionisti hanno pronunciato il fatidico “si” per la loro gioia e la felicità di familiari e parenti. Rallegramenti di cuore a Maria Grazia, Lorella e Luigi, genitori degli sposi, ed auguri calorosi alla neo coppia per una vita futura ricca di soddisfazioni e felicità.