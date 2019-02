L’assessore comunale alle attività produttive, Emanuela Guglielmi, rende noto che il SUAP di Isernia, con richiesta inoltrata alla Camera di Commercio (CCIAA), ha aderito al servizio per la ricezione delle pratiche con la gestione telematica attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it, che costituisce il punto di contatto a livello nazionale che consente all’utenza di accedere ad una serie di servizi informativi e operativi di natura amministrativa di interesse delle imprese.

«Con l’utilizzo del nuovo portale per la gestione telematica – ha dichiarato l’assessore Guglielmi –, lo Sportello Unico per le Attività Produttive di Isernia si è allineato al dettato normativo nazionale, che prevede obbligatoriamente l’utilizzo di una piattaforma per l’inoltro delle pratiche, che ancora per questo mese giungeranno al SUAP tramite il precedente sistema della posta elettronica certificata. L’uso della pec, infatti, era un metodo provvisorio da sostituire con un sistema interattivo come quello al quale si è aderito. Colgo l’occasione – ha concluso Guglielmi – per ringraziare il dirigente del competente settore comunale e il funzionario responsabile del SUAP che hanno collaborato fattivamente a questo procedimento innovativo e restano disponibili per ogni chiarimento necessario agli utenti».

La nuova gestione telematica entrerà a regime dal prossimo 1° marzo, sia per Isernia sia per tutti i Comuni aderenti allo stesso servizio, e modificherà esclusivamente le modalità operative (inoltro pratiche e corrispondenza), giacché la gestione dei procedimenti resta in capo al SUAP di Isernia, che rimane titolare del servizio.