di Tonino Atella

Novità nella scaletta dell’imminente Festival Internazionale Mario Lanza, indetto dall’Associazione che prende il nome dal celebre tenore italo/americano della prima metà degli anni ’90, appunto Mario Lanza, nel centenario della nascita.

L’iniziativa, ricordiamo, è stata espressamente voluta da Michel Rongione che trent’anniorsono ideò il Festival per veicolare in Italia e nel mondo il nome di Filignano e soprattutto in omaggio all’interprete internazionale del bel canto il cui papà, Alfredo Cocozza, era originario di Filignano. La madre Maria Lanza era invece abruzzese ed il cantante volle ricordarla ricavando dalle sue generalità il proprio nome d’arte. Quest’anno come nella precedente edizione il Festival si svolgerà all’Aia di Mennella, frazione di Filignano, e vedrà sul palco artisti ed interpreti che si alterneranno per una settimana, esattamente dall’11 al 17 agosto a partire dalle h 21,30 serali.

Questa la nuova scaletta del Festival 2021 ritoccata per motivi tecnico/organizzativi : si apre l’11 agosto col duo Eduardo Siravo e Gabriella Casoli che proporranno cent’anni di Mario Lanza, quindi il 12 con Renzo Ruggeri fisarmonicista di fama internazionale che suonerà in ricordo dell’accordeon di Marzella, il 13 agosto sarà invece la volta della Compagnia Sole Luna che proporrà musica popolare campana e del meridione d’Italia, si proseguirà il 14 con Lino Rufo Quintet, il 15 agosto spazio all’opera con La Boheme di Giacomo Puccini, il 16 serata con Nando Citarella che proporrà l’opera al chiar di luna ossia il canto popolare italiano e chiusura del Festival il 17 agosto col Gran Galà della Lirica. In scena l’orchestra sinfonica di Udmurtia, est europeo, diretta dal M° Leonardo Quadrini, figura artistica storica del Festival Lanza. Per info e prenotazione posti a sedere contattare il 339/8078165.