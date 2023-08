CAMBIO DELLA GUARDIA NELLA GIUNTA DEL COMUNE DI SESTO CAMPANO

DIMESSASI DA ASSESSORE DANIELA PIO, SUBENTRA MARCO PIO. IGNOTI I MOTIVI DELLE DIMISSIONI

Normale avvicendamento in giunta o cos’altro ? In effetti si è verificato improvviso, inatteso ed inspiegabile cambio della guardia nella giunta del Comune di Sesto Campano. Nel centro alle porte occidentali del Molise si era votato nel 2020 ed alla carica di primo cittadino era stato eletto Eustachio Macari, tuttora in carica, con Nicandro Martone e Daniela Pio designati assessori. Un triennio quasi di normalità amministrativa, ma ecco arrivare a ciel sereno le dimissioni della donna dalla carica assessorile. E’seguito il decreto sindacale della nomina del nuovo assessore nella persona di Marco Pio, omonimo della uscente. Restano adesso le domande sull’attuale e futuro stato di salute dell’amministrazione sestolese. C’è qualcosa che scricchiola nel governo del Comune di Sesto ? Le dimissioni della donna sono dovute a questioni personali che nulla hanno a che fare con l’amministrazione municipale ? Il governo di Sesto é in crisi ? Trattasi di normale avvicendamento nel corso della legislatura ? Ci saranno contraccolpi dopo le dimissioni dell’assessore o tutto proseguirà regolarmente ? In parole povere cosa succede al Comune ai confini estremi del Molise dell’ovest ? Si attendono chiarimenti al riguardo da parte delle istituzioni locali al fine di soddisfare l’attesa popolare.

T.A.