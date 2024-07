di Redazione

Notte Magica al Castello che non è stato un evento soltanto musicale, ma anche sportivo. L’Associazione Sportiva Dilettantistica Accademia Studi Attività Motorie di Isernia, dietro invito degli organizzatori dell’evento, l’Associazione venafrana “R’L’Priatorie”, ha allestito dei campi di Badminton che hanno attratto giovani e meno giovani. Il Professor Carmine Iacovella, che è anche il Delegato Regionale Molise della Federazione Italiana Badminton, ha dichiarato che “l’attività, con origine antiche di circa 2000 anni, si sta radicando nella nostra regione da più di dieci anni, e che oggi si contano 3 società con oltre cento tesserati agonisti ed un’altra, l’ASAM, che milita nella Serie B del campionato Italiano a squadre. Inoltre, si registra un importante movimento scolastico che é in forte fermento. Nei mesi scorsi – continua il Professore Iacovella – il Badminton è stato praticato presso l’I.C. Pilla di Venafro con il progetto Scuola Attiva Junior di Sport e Salute in accordo del MIM.” La serata, dopo le attività dimostrativi del Badminton, i presenti si sono dilettati con giochi ludici e propedeutici per poi passare agli scambi veri e propri di questo sport, dando vita a vere e proprie mini partite. Ringrazio l’Amministrazione Comunale di Venafro e l’Associazione “R’L’Priatorie” per l’invito che ci hanno fatto- chiosa il Professore Iacovella – perché lo sport qualunque esso sia é un volano di socializzazione e di crescita psico-fisica.”