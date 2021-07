di Tonino Atella

Nel tardi pomeriggio la nuvola ”marziana”, così ribattezzata data l’insolita forma che ha fatto tanto sognare, e appena dopo la mezzanotte -si era poco prima dell’una- il meteorite di magnitudo 8 (pare proveniente dalla costellazione del Cigno) ”che ha percorso una frazione di volta celeste -scrive Angelo Bucci, poeta, animalista, bio-cultore ed interprete di astri, stelle, comete e fenomeni particolari- tutta ricadente nell’emisfero australe. Dalla località Borgata Leone di Pozzilli dove vivo l’ho visto sfrecciare secondo la direzione NE/SO, prima di scomparire dietro l’orizzonte. Ha quindi iniziato a frammentarsi producendo una scia bianca e una serie di “noduli”. Circa la natura del corpo celeste -conclude Bucci, spesso col naso all’insù ad ammirare stelle, pianeti e cielo col suo fido Pippo- propenderei per una condrite carbonacea del diametro inferiore al metro”. Ma prima, si scriveva, la cosiddetta “nuvola marziana” che ha tanto interessato, suscitando curiosità a josa. Allungata, proprio come fosse un asteroide a forte velocità nello spazio infinito anche se non aveva nulla a che vedere con quanto focalizzato da Bucci, aveva una lunga coda e quindi un corpo più denso e scuro. Praticamente in cima la testa e dietro il corpo allungato! E’ rimasta visibile all’orizzonte nord di Venafro e dintorni per lungo tempo, attirando l’interesse generale. “Che bella !”, “E’ particolarissima! ’, l’espressione istintiva di molti rimasti ad ammirare, fantasticando e sognando. “Chi sa se è il segnale di qualche altra vita ? Saremo veramente soli nello spazio infinito ? Intanto è bello fantasticare,immaginando che questa strana nuvola dalla forma insolita abbia in sé dell’altro non terrestre, appunto … <marziano>, ossia di nuovo, misterioso ed indefinito”. Già, i sogni, le fantasticherie che regalano le sere e le notti d’estate. Poi al mattino, alla luce del sole, tutto svanisce, ma la sera successiva si riprende a guardare in cielo, sperando in segnali indefinibili! Fantasticherie estive, alla fin fine simpatiche, divertenti ed alla portata anche perché sono … a poco prezzo !