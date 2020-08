Un giovane del posto, forse minorenne, ha festeggiato il Ferragosto in compagnia dei suoi amici eccedendo, probabilmente, con l’alcol. Questa mattina, domenica 16 agosto, è stato ritrovato ancora in spiaggia in stato di incoscienza. I ragazzi che avevano trascorso la notte in sua compagnia, hanno tentato di svegliarlo, ma ogni tentativo si è rilevato inutile.

A quel punto, impauriti, gli amici hanno allertati i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i Carabinieri di Termoli. In un primo momento si era pensato anche ad un’aggressione, ma tale ipotesi è stata scartata da alcuni testimoni. Il giovane è stato trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso, ma non sarebbe in gravi condizioni.