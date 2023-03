Per la Quaresima 2023 e la celebrazione dell’adorazione della S. Croce è stato diramato dalla Diocesi d’Isernia/Venafro il seguente calendario : dopo gli appuntamento iniziali del 27 febbraio scorso col rito dell’adorazione della Croce presso la Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore di Isernia e del 6 marzo alla Parrocchia di S. Stefano Protomartire di Fontegreca (Ce), si prosegue il 13 marzo (h 19.30) presso la parrocchia Assunzione di Rocchetta al Volturno, quindi il 27 marzo al Santuario di S. Maria del Bagno di Pesche e si concluderà il 3 aprile alla Chiesa del Viatico (detta Chiesa di Cristo) di Venafro. Ovvio l’invito alle rispettive comunità di fedeli di partecipare. Restando in ambito diocesano d’Isernia/Venafro, da segnalare poi il Pellegrinaggio del 10/14 luglio prossimi a Lourdes, presieduto dal Vescovo Mons. Camillo Cibotti. Quota totale di partecipazione euro 750, più bus per Roma. Acconto euro 270. Adesioni entro il 14.4.2023. Info Don Mimmo in curia, tel. 0865/50849.