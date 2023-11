di T.A.

CONFERENZA STAMPA DELLA PRO LOCO PER PRESENTARE LE INIZIATIVE NATALIZIE. BUCA SEMPRE PIU’ PROFONDA E PERICOLOSA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, ZONA AD ALTA DENSITA’ DEMOGRAFICA.

Informazioni di genere diverso per la città di Venafro, una di segno positivo e l’altra purtroppo di segno negativo, giust’appunto come di solito avviene. S’inizia con quella positiva per tenere ben alto il morale di chi legge. Sabato prossimo h. 11.00 conferenza stampa della Pro Loco di Venafro alla Palazzina Liberty per illustrare le iniziative poste in essere dall’associazione turistica per il prossimo Natale. Presenti i vertici della Pro Loco guidati dalla presidente Ernestina Iannacone ed il governo municipale della città col Sindaco Alfredo Ricci ed altri amministratori comunali si dirà in dettaglio di “Venafro Brilla”, ossia dell’insieme delle luminarie nell’abitato cittadino, del concorso popolare per abbellire case e balconi privati, del trenino natalizio e dei concerti serali al rione Porta Nova con stand, degustazioni tipiche ed altre attrattive. Quindi la notizia di genere diverso e tutt’altro che bella : la buca sempre più profonda – si è oltre i 30 cm. di profondità ! – che continua a scavarsi, sotto l’incalzare delle intemperie e del traffico urbano su gomma, giusto al centro di Via Cristoforo Colombo, arteria centrale nell’ambito cittadino e situata in un quartiere ad alta densità demografica. Il tutto scaturito con tutta probabilità dal non perfetto ripristino dello scavo originario per eseguire collegamenti o ripristini di servizi essenziali. E così, dopo settimane di scavo non ripristinato a regola d’arte, oggi i residenti del quartiere si ritrovano con un fosso per strada e davanti casa assolutamente profondo e pericoloso per pedoni e mezzi su gomma. L‘auspicio dei residenti della zona è che quanto prima via Cristoforo Colombo torni finalmente ad efficienza e sicurezza smarrite.