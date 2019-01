Giovanni Notaro (Cisl AbruzzoMolise) invita a proseguire su questo fronte al fine di cogliere tutte le opportunità messe in campo.

In questo periodo particolare dove sembra di non trovare mai la luce che possa indicare la rotta da seguire, è necessario valorizzare ed anche plaudire quando qualcosa si muove. La via d’uscita indicata in particolare per la ricollocazione sono le politiche attive del lavoro, ed è vero, ma quando la macchina pubblica stenda a partire e invece si muovono i privati sapendo cogliere le opportunità messe in campo dalla regione, ciò va valorizzato e merita plauso, perché è con tante gocce che si forma il mare.

Per queste ragioni mi preme mettere in evidenza quanto fatto dallo IAL Molise srl e MODAIMPRESA srl su questo fronte. Lo IAL Molise S.r.l .Impresa sociale, agenzia formativa per la formazione e l’orientamento professionale dell’USI CISL Abruzzo e Molise con le risorse finanziare messe a bando con il POR FESR FSE MOLISE 2014-2020 – AZIONE 6.4.1 “AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI FORMATIVE FINALIZZATEALL’INSERIMENTO E REINSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO”, in qualità di soggetto proponente delle azioni formative ha realizzato 3 corsi di formazione professionale:

Modellista dell’abbigliamento, Progettista della Moda e Operatore dell’abbigliamento. L’azienda Molisana destinataria dei 3 corsi ha sede nella zona ind.le di Miranda (IS) è MODAIMPRESA S.r.l., che ha rispettato gli impegni assunti quale soggetto promotore dell’iniziativa ed ha assunto il 50% dei corsisti cosi come previsto dal bando stesso. Degli 8 partecipanti ai singoli corsi 4 sono stati assunti per un totale di 12 corsisti con un contratto a tempo determinato.

In un periodo così particolare in cui i morsi della crisi ancora attanagliano la regione Molise e soprattutto il comparto de tessile/abbigliamento, un’azione occupazionale, seppur di dimensioni minime, diventa un passo importante per la crescita del settore e dell’occupazione. Lo IAL Molise S.r.l., che da anni lavora nella qualificazione di profili professionali del comparto del tessile abbigliamento ha operato soprattutto per il reinserimento di lavoratori formati.

In questo caso si tratta di operatori provenienti da esperienze pregresse del settore; infatti, da analisi e ricerche svolte sulle competenze presenti sul territorio molisano la voce dello IAL Molise S.r.l. si alza forte nel confermare l’alta specializzazione e le sviluppate capacità professionali presenti sul territorio molisano……capacità uniche difficilmente ritrovabili in altre regioni italiane.

Per questo l’azione svolta congiuntamente, dallo IAL Molise S.r.l. e MODAIMPRESA S.r.l., diventa ancora più importante che serve per spronare tutti a ritrovare in questo comparto la forza propulsiva che ha fatto grande il Molise. L’azienda MODAIMPRESA S.r.l. che ha creduto all’avviso promosso dalla regione Molise ha preso impegni sull’occupazione dei partecipanti e li ha rispettati mettendo in essere tutte le procedure necessarie per farlo.

I partecipanti alle attività formative hanno anche percepito una piccola indennità di frequenza pari a 4,00 euro per ogni ora di lezione e le attività formative si sono suddivise in parte teorico/pratica e parte in attività di stage didattico. I responsabili delle Imprese, IAL Molise S.r.l. e MODAIMPRESA S.r.l, si dichiarano soddisfatti dei risultati conseguiti e confermano che ci sarà una continuazione delle attività a valere sull’avviso 6.4.1. e che ci si attiverà per sviluppare percorsi nuovi e nuove possibilità di inserimento lavorativo.

