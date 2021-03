Notaresco-Campobasso andrà in onda, in esclusiva, su Sportitalia.

Il big match di giovedì (turno anticipato per le festività pasquali, ndr) sarà trasmesso dunque sul canale 60. Il tifo rossoblù potrà sostenere, seppure da lontano, in massa la squadra di Mirko Cudini. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 15.00.

Accadde la stessa cosa oltre un anno fa, quando i Lupi espugnarono Notaresco per 3-1 grazie alla splendida tripletta che mise a segno Pietro Cogliati nel corso di un match al cardiopalma e vinto con merito dalla formazione molisana. Chissà che il bomber milanese non ritrovi la verve di qualche tempo fa proprio nella gara che appare decisiva per la lotta al primo posto.