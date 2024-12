di Redazione

Sinistra Italiana difende il ruolo delle opposizioni: “Il governatore deve accettare il confronto e le critiche e concentrarsi sui problemi della Regione” .

“Solidarietà al consigliere regionale Massimo Romano, vittima dell’ennesimo attacco personale sui social da parte di un presidente che fatica ad accettare la normale dialettica democratica e invece di rispondere argomentando sul merito tenta maldestramente di buttarla in caciara e di delegittimare gli esponenti dell’opposizione colpevoli soltanto di porre domande forse scomode, ma legittime e nell’interesse dei molisani”.

Lo dichiara in una nota il segretario regionale di Sinistra Italiana Vincenzo Notarangelo.

“In Molise – prosegue – i cittadini non hanno eletto un sultano da adulare e non disturbare ma un governatore che ha il dovere di confrontarsi con tutti con responsabilità e trasparenza. Questa terra – conclude Notarangelo – è alle prese con problemi ed emergenze piuttosto gravi inerenti la sanità, l’ambiente, il lavoro, le infrastrutture e i trasporti e meriterebbe di essere guidata da personalità politiche all’altezza del compito e non da leoni da tastiera”.