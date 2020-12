Il Consigliere Angelo Michele Iorio ha presentato una proposta di legge regionale –contraddistinta con il n. 143 – concernente: “Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore in Molise”.

In considerazione di come, sulla base dei dati forniti dall’ISTAT e riferiti all’anno 2017, nella realtà regionale molisana operino 2.061 istituzioni non profit, con 3.350 dipendenti e 25.255 volontari, la Pdl presentata al Consiglio regionale – spiega il presentatore nella relazione di illustrazione -, mira a promuovere e sostenere gli Enti del Terzo settore e le altre formazioni sociali, definendo le modalità del loro coinvolgimento attivo nell’esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento e nella realizzazione di specifici progetti, di servizio o di intervento, finalizzati a soddisfare bisogni della comunità regionale.

In particolare, si intende rendere sistematica, disciplinandone l’ambito di applicazione e le modalità operative, la collaborazione tra pubbliche amministrazioni e gli Enti del terzo settore, prevedendone la regolamentazione con specifico riferimento agli istituti della co-programmazione e della co-progettazione con l’obiettivo di sostenere le attività degli stessi, promuovendo lo sviluppo e il consolidamento della rappresentanza di settore e valorizzando il ruolo di questi soggetti come agenti attivi di sviluppo e coesione sociale delle comunità locali.

L’iniziativa legislativa passa ora all’esame della Commissione consiliare competente che dopo l’espressione del parere di rito la sottoporrà al Consiglio regionale per le determinazioni conclusive.