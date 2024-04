di Redazione

Oggi per CARMINE PECCIA e la sua famiglia è un giorno speciale. “Nonno Carmine” (Mino per tutti) festeggia 100 anni e si è aggiunge ai tanti centenari del Molise che, ancora una volta, si conferma terra di lunga vita !!!.

Carmine, cantalupese di nascita, ma campobassano nel cuore, ha radunato intorno a sé e a sua moglie Tina, tutta la famiglia: la figlia, Annacolomba con il marito Niccolò, i tre nipoti, Maika, Nico e Carmine, i pronipoti Victoria, Nora e Nicola oltre ai “nipoti acquisititi” Mike, Alessia e Daniela, per festeggiarlo. Una vita, la sua, vissuta pienamente. Nato a Cantalupo nel Sannio, da giovanissimo ha preso parte alla Seconda guerra mondiale e fatto prigioniero in Germania. Dopo la liberazione si è sposato e a metà degli anni ’50 è emigrato negli Stati Uniti dove ha avviato un’attività commerciale a conduzione familiare. La nostalgia dell’Italia e della sua terra, però, lo hanno convinto dopo dodici anni a fare ritorno in patria. Rientrato in Italia ha lavorato come finanziere presso la dogana del porto di Napoli. Conclusa la sua carriera da finanziere, divenuto nel frattempo geometra, è stato assunto presso gli Uffici del Catasto del Comune di Isernia. Interessato alla tecnologia, all’età di 80 anni, ha definitivamente abbandonato la “fedele” macchina da scrivere per cimentarsi con successo nell’uso del P.C., poi dello smartphone e del tablet che ancora oggi usa correntemente. Da sempre appassionato di calcio e grande tifoso della squadra del Campobasso di cui segue tutte le partite recandosi, quando è possibile allo stadio per Tifare “Forza Lupi”. Carmine, già maresciallo della Finanza, sarà festeggiato con una cerimonia formale organizzata dall’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, sezione di Campobasso, di cui è socio da sempre, che si terrà presso la sede del Comando Regionale Molise della Guardia di Finanza di Campobasso alla presenza del Comandante Regionale, Generale di Brigata, Luca Cervi; del Comandante Provinciale, Colonnello Francalberto Dirubbo; del Consigliere Nazionale ANFI per il Molise, Lgt. Commendatore Nicola De Marco; del Presidente A.N.F.I. della sezione di Campobasso, Brig. C. Raffaele Colarullo; del Presidente Onorario A.N.F.I. sezione di Campobasso, Brig. Capo Cav. Uff. Francesco Petrillo; del Sindaco di Cantalupo nel Sannio, Achille Caranci; di numerose altre istituzioni locali e dei parenti tutti. A Nonno Carmine i nostri migliori auguri per questo compleanno memorabile!!!