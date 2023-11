Vittoria costruita nella ripresa: il difensore incorna su calcio d’angolo, l’esterno realizza il raddoppio con uno splendido pallonetto. Nel finale il 2-1 con un rigore contestato al 92’.

Vittoria preziosissima per il Campobasso che batte la Forsempronese e resta agganciata al treno delle migliori. I rossoblù portano a casa i tre punti nonostante l’inferiorità numerica patita negli ultimi 25 minuti per il rosso a Maldonado. Guadagnati due punti sulla capolista Sambenedettese fermata sul 2-2 dal Chieti.

Un primo tempo non esaltante ma nel quale i rossoblù vanno vicini al vantaggio in almeno tre circostanze. Prima è Di Nardo a provarci con un diagonale che trova il portiere sul primo palo senza accorgersi al centro di Rasi. Poco dopo è Lombari a ‘mangiarsi’ l’1-0 di testa a pochi metri dal portiere che salva il risultato, sul prosieguo Serra mette fuori da ottima posizione.

Nella ripresa i marchigiani ci provano con Conti che dai sedici metri va vicino al palo. Ma è il Lupo a colpire al minuto 62 con Nonni che incorna su calcio d’angolo e mette nell’angoletto per l’1-0. Ma i molisani restano in dieci al 70’ per l’espulsione di Maldonado già ammonito reo di un fallo a centrocampo da evitare.

I rossoblù non mollano, anzi. Al minuto 75 Rasi è autore di una grandissima azione culminata col raddoppio con pallonetto delizioso al portiere. Ma al 92’ Conti segna su rigore contestato dai Lupi.

CAMPOBASSO 2

FORSEMPRONESE 1

CAMPOBASSO: Esposito; Bonacchi, Gonzalez, Nonni; Mengani (67’ Tarcinale), Maldonado, Abonckelet (20’ Ricamato), Serra, Rasi; Lombari, Di Nardo (81’ Abreu).

ALL.: Pergolizzi

FORSEMPRONESE: Marcantognini; Camilloni (74’ Pagliari), Urso (88’ Procacci), Rovinelli, Calvosa; Conti, Bucchi (80’ Pandolfi), Bio (74’ Mea); Battisti, Fagotti, Palazzi (69’ Fraternali).

ALL.: Fucili

ARBITRO: Mascolo di Castellammare di Stabia.

Assistenti: Eliso e Longobardi di Castellammare di Stabia.

MARCATORI: 62’ Nonni, 75’ Rasi, 92’ rig. Conti (F).

Note: espulso al 70’ Maldonado per doppia ammonizione. Ammoniti mister Pergolizzi, Maldonado, Ricamato (C), Camilloni, Bucchi, Conti, Marcantognini (F). Presenti circa 2.300 spettatori con rappresentanza ospite.

redazione