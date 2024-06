di T.A.

Oggi 13 giugno 2024 nonna Giovanna Petrillo, nata il 13 giugno del 1924, taglia un traguardo bellissimo : cent’anni di vita ! E tutt’intorno a lei è festa grande ! A gioire sono i figli Demetria, Patrizia, Silvana e Walter, nonché nipoti, pronipoti, altri familiari e quanti l’apprezzano da sempre. E lei, Nonna Giovanna, giusta la sua natura di persona tranquilla e per bene, ha parole di ringraziamento e gratitudine per tutti. Questo giornale non vuole essere da meno e idealmente abbraccia e bacia fortissimo Nonna Giovanna, augurandole tant’altre fortune future.