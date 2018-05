“Ho creduto fermamente in questa idea che all’inizio sembrava folle, ma che anno dopo anno ha dimostrato di essere un progetto concreto e di grande successo: nessuno aveva ancora pensato al bisogno di incoraggiamento di cui necessitano tanti ragazzi in un momento così delicato della loro esistenza. Un esperimento decisamente riuscito andato ben oltre le aspettative, incontrando la gratitudine degli studenti, l’entusiasmo delle università e l’interesse delle aziende.

Se da una parte in molti ci dicono di restare con i piedi per terra e che sognare è un’illusione, dall’altra con questo format vogliamo dimostrare che inseguire i propri sogni e provare a spiccare il volo è un diritto per tutti. E a proposito di sogni, il mio è che la carovana dell’ottimismo nata quasi per gioco possa, di tappa in tappa, arricchirsi di nuove energie, capaci di rendere la sua marcia sempre più inarrestabile!”(Luca Abete)

È con queste parole che risuona la carica per #NonCiFermaNessuno 2018, il tour motivazionale organizzato per tappe ideato e promosso da Luca Abete, il coraggioso inviato di Striscia la Notizia dalla giacca verde. La quarta edizione, così come avvenne lo scorso anno, è partita nuovamente dall’Università Bicocca di Milano (8 marzo), ed è proseguita a Parma (9 marzo), Salerno (14 marzo), Cosenza (15 marzo), Bari (21 marzo) Urbino (22 marzo) Chieti (12 aprile) e Napoli (17 aprile).

Quella di Campobasso è la nona tappa del tour e si terrà martedì 8 Maggio all’Università degli Studi del Molise presso l’Aula Genovesi del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione secondo Edificio Polifunzionale, alle ore 11.00.

Grazie all’originalità del format comunicativo e l’importanza del messaggio trasmesso, l’Università di Parma ha conferito un anno fa a Luca Abete il titolo di Professore ad Honorem in “Linguaggio del Giornalismo”. Nel 2016 invece il tour è arrivato in Città del Vaticano dove Luca Abete ha parlato con Papa Francesco a 7000 ragazzi provenienti da ogni parte d’Italia. Il progetto vanta anche un prestigioso riconoscimento istituzionale: la Medaglia del Presidente della Repubblica e il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Moltissime le università che dal 2014 hanno ospitato questa campagna sociale senza precedenti, dal nord al sud. Per l’ateneo molisano si tratta della prima volta. Al grido #NonCiFermaNessuno! migliaia di studenti degli atenei e delle scuole italiane vengono coinvolti per parlare di coraggio, passione e di incidenti di percorso capaci di diventare opportunità. Una vera e propria conferenza-spettacolo ad ingresso libero (fino a esaurimento posti) scandita da video, gag, testimonianze: un’esperienza extra didattica coinvolgente e appassionante, che emoziona e fa riflettere, diverte e commuove.

Un esperimento di comunicazione che arriva dritto al cuore, sfidando luoghi comuni e pessimismo generale: un’incredibile iniezione di fiducia per coloro che, in un periodo storico incerto e complesso, possono trovare la fortuna tanto agognata ripartendo proprio da se stessi. Il tema conduttore scelto quest’anno è quello del sorriso, strumento semplice e potente che va valorizzato e portato al massimo delle sue potenzialità grazie all’idea comunicativa di una portentosa “pasta dentifricia”, resa unica dalla molecola dell’”ottimismo attivo”, garanzia di sorrisi più grandi e di una vita migliore e più consapevole.

Oltre alla rivoluzionaria esperienza divulgativa – apprezzatissima dagli studenti e dai rappresentanti accademici – #Noncifermanessuno ha formato nel tempo una grandiosa community dell’ottimismo che si è fatta anche promotrice di diverse azioni benefiche sostenendo il Banco AlimentareⓇ. Grazie al food donor Penny Market Italia e all’interazione degli utenti sul sito www.noncifermanessuno.org quest’anno con un semplice click sarà possibile donare migliaia di kit merenda per bambini in difficoltà (nel 2017 furono raccolti invece ben 15mila chili di riso).

#Noncifermanessuno è diventato quindi nel tempo un vero e proprio contenitore di buone pratiche, che vede in Corepla, il consorzio per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, un partner consolidato. Un lavoro di sensibilizzazione ambientale a 360° per informare gli studenti ad una raccolta differenziata intelligente ed efficace, per porsi in modo più consapevole e rispettoso verso l’ambiente, tema da sempre molto caro al lavoro di inviato di Luca Abete.

Consorzio che quest’anno organizza – tra le varie attività – una chiamata di idee rivolta a ricercatrici e ricercatori dell’Università, ai Centri di Ricerca, alle start up, alle aziende, alle PMI e privati attraverso l’apposita piattaforma www.coreplacall.it. Una Call for Ideas di creatività e intelligenze per la miglior gestione degli imballaggi in plastica dalla progettazione al fine vita, al riciclo e agli innovativi utilizzi del materiale riciclato.

Oltre a Corepla, si rinnova la collaborazione con i partner tecnici Best Western Italia, Stabilo, il friend partner Miss Mondo Italia, e R101, media partner ufficiale della manifestazione. Le prossime tappe: Potenza 9 maggio e Roma 22 maggio.