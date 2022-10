Un autentico Guinness dei Primati in ambito scientifico

Se non siamo al Guinness dei Primati, di certo si é assai vicini ! Il nono titolo di laurea in Medicina e Chirurgia all’Università Statale La Sapienza di Roma per un 74enne in effetti non è cosa da poco, bensì tutt’altro ! E’ dimostrazione evidente e lapalissiana di amore per la vita e per il sapere, nonché piacevolissima conferma della salute pisco/fisica del nostro che, nonostante l’età, non demorde ma continua a mietere allori accademici. La premessa, ampiamente doverosa e meritata, è per la NONA laurea conseguita presso l’Ateneo della Capitale dall’isernino Mimmo Carmosino, ”vulcano” di energie ed ingegno. Sono i suoi amici ad esprimere piena soddisfazione per tutto quanto, testualmente scrivendo : “ Il 27 ottobre scorso presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” si è brillantemente laureato in Medicina e Chirurgia il dott. Mimmo Carmosino di Isernia, conseguendo il voto di laurea di 106/110. Per il neo laureato trattasi della NONA LAUREA in assoluto, all’età di ben 74 anni !”. Il prosieguo delle esternazioni degli amici : “ Mimmo la tua laurea ci porterà … tanta salute ! Grazie per l’immensa gioia che hai dato a noi tutti : familiari, parenti ed amici. Mimmo carissimo,ti auguriamo di cuore tutto il meglio possibile !”. Ai rallegramenti vivissimi di parenti ed amici, si aggiungono ovviamente le felicitazioni anche di questa testata giornalistica.