Con l’anno nuovo quanti propositi innovativi, quanti progetti, quante prospettive in positivo ! E’ cosa solita ed anche piacevole. Farò, dirò, creerò, proporrò ect. ! Solo che certe volte accade ben altro, purtroppo ! Si prenda quanto dal primo gennaio sta vivendo Venafro. Con l’anno nuovo ecco le novità essenziali, purtroppo tutte di segno negativo, nella quarta città del Molise : due delle tre edicole cittadine hanno chiuso i battenti, così come hanno abbassato le saracinesche un frequentatissimo bar/gelateria/pasticceria e addirittura un supermercato. Partiamo dalle edicole che non ci sono più, argomento che riguarda da vicino anche questa testata parlandosi appunto dell’informazione che perde colpi. Ha cessato l’attività la storica e strutturalmente tipica edicola di piazza Garibaldi al rione Porta Nova, praticamente in quanto a realizzazione storica la prima edicola venafrana, dalle fattezze particolari e ristrutturata pochi anni addietro. L’altra edicola appena scomparsa era situata invece in via Campania, ingresso sud della città. In questo caso il classico chiosco in metallo. E passiamo al bar/pasticceria/gelateria a sua volta non più in esercizio dal primo gennaio : frequentatissimo, situato lungo via Maiella periferia est di Venafro ed a sua volta da ieri l’altro con le saracinesche abbassate. Chiudiamo col supermercato di Via Campania, ingresso meridionale della città. Anche qui, alla pari delle altre attività scomparse, nessuna motivazione ufficiale a spiegare la chiusura. Quattro attività in settori commerciali diversi e tutte importanti, che chiudono dall’oggi al domani a Venafro ! Si creda, non è cosa da poco, anzi ! Oltre a tant’altro di assolutamente serio e preoccupante, è il segnale inconfutabile che la città arretra piuttosto che progredire ! Tema delicatissimo e scottante, questo della città che perde colpi sul piano socio/economico/imprenditoriale, sul quale si tornerà in maniera approfondita nei prossimi giorni. Nel mentre sarà bene riflettere da parte delle istituzioni pubbliche preposte su quanto Venafro sta vivendo, o per meglio dire su quanto suo malgrado la città sta subendo ! Del resto non è affatto cosa bella perdere colpi, giust’appunto come continua a verificarsi nella quarta città del Molise la quale, piuttosto che avanzare, arretra come il gambero ! Ma se ne dirà approfonditamente con un prossimo servizio.