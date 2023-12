di T.A.

Il Maestro del teatro popolare, comico e brillante della metà del ‘900, pietra miliare dell’intero teatro italiano. Trattasi ovviamente del Maestro del palcoscenico nazionale Eduardo de Filippo (Napoli 1900/Roma 1984), che si ricorda fu anche regista, scrittore e sceneggiatore dei propri lavori scenici. Meritò tra l’altro il titolo di Senatore a vita della Repubblica Italiana in ragione dei suoi alti meriti sociali e culturali, ricevendo nel 1952 il premio quale migliore sceneggiatura ai Nastri d’Argento per il film “Due soldi di speranza”. Di siffatto personaggio a Isernia la Compagnia Cast nell’ambito della XIV^ Rassegna Teatrale Mario Scarpetta ha appena presentato “Non ti pago”, testo che ha proposto Don Ferdinando Quagliolo, gestore di un bancolotto a Napoli ovviamente ed accanito giocatore. Era però perseguitato dalla sfortuna, meglio dalla mala sorte, tanto da non imbroccare mai un numero ! Risate garantite cioè per una serata all’insegna dell’allegria. Lo spettacolo si replicherà il 12 dicembre (h 21.00) a Il Proscenio del capoluogo pentro, sala appena riaperta. “Non ti pago”, si ricorda, è interpretato da Asia Franceschelli, Vittoria Izzi, Dario Palumbo, Silvio Di Sandro, Salvatore Mincione Guarino, Mattia Rodi, Simona Gagliardi, Vincenzo Silvestri, Pietro Ranieri, Pasquale Marcucci, Valentina Gentile e Giovanni Gazzanni, con la regia di Salvatore Mincione Guarino e la scenografia di Mattia Rodi.