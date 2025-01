di Redazione

COSI’ DALL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE D’ISERNIA SUL PROBLEMA

Sempre d’attualità la questione sollevata da esponenti dell’isernino circa la proposta di referendum popolare sottoscritta da migliaia di persone ma non avallata dalla politica della seconda provincia molisana e dai vertici politici regionali del Molise. In effetti dall’amministrazione provinciale del capoluogo pentro perviene il concetto secondo il quale, “ Noi pilateschi ? Diversi esponenti politici del territorio molisano sono sulla nostra stessa linea di pensiero “, ossia non disgregare il già “povero” territorio regionale bensì operare in tutt’altra direzione restando uniti, senza pensare ad scissioni ed aggregazioni diverse. “Quaestio” cioè in pieno fermento e con posizioni che appaiono abbastanza cristallizzate, leggi ferme. Da una parte i promotori del referendum popolare che, conclusa la raccolta di firme a sostegno del referendum, l’hanno presentata nelle sedi competenti fidando nella fissazione della data referendaria , dall’altra le dichiarazioni ultime di Presidente della Giunta Regionale del Molise e del Presidente della Giunta Provinciale Isernina perché non si addivenga ad alcuna scissione ma in tutta convinzione si resti uniti in ambito molisano per progredire tutti assieme. Argomento perciò di massima attualità e i cui sviluppi sono tutti da leggere. Si seguirà da vicino la vicenda per informare della sua evoluzione.