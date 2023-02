Hanno raccolto applausi, consensi e soddisfazioni con la loro esibizione canora a Casa Sanremo, spettacolo musicale nella Città dei Fiori, dal che la decisione di entrambi di proseguire allegramente e in tutta convinzione nella strada artistica intrapresa. Si sta scrivendo di Antonella Colarusso, isernina, e del marito venafrano Enrico Giannini, che terranno serate musicali in diversi locali pubblici di Venafro per questo fine Carnevale2023. Date e locali delle loro perfomance venafrane : in serata, dopo le h 20,00, si esibiranno da “Don Antò”, bar sul centrale Corso Campano, dando vita allo spettacolo ”Carnevale sul Corso”. “Quali ospiti speciali -fa sapere il duo- direttamente da Casa Sanremo. Si canterà, si ballerà e ci si divertirà in maschera, per cui invitiamo a partecipare”. Quindi lunedì 20 (h 16/19) animazione e canti del duo al salone parrocchiale dei Santi Martino e Nicola, per concludere gli appuntamenti martedì 21 (h 18,30) all’Argine sempre di Venafro con meravigliose sorprese, musica, balli, coriandoli, giochi e gonfiabili per una piacevolissima Festa di Carnevale sulle canzoni di Antonella&Enrico