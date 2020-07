Finito il lockdown, sulle strade molisane, sono tornati gli incidenti mortali. Ormai non passa giorno senza registrare eventi tragici che vedono coinvolti automobilisti e centauri. Questa mattina, lunedì 27 luglio, in territorio di Campobasso, sulla strada che conduce all’ospedale Cardarelli, si è verificato l’ennesimo incidente mortale. Due auto si sono scontrate, per cause in corso di accertamento, con un bilancio si una persona deceduta e una ferita. Sul posto i sanitari del 118, Polizia e Vigili del Fuoco.