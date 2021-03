Il video è stato girato oggi, 7 marzo 2021, in occasione del viaggio per la partita Rieti – Vastogirardi.

Tutti senza mascherina e senza rispettare le norme del distanziamento. In un momento in cui in Molise non ci sono più posti letto e il Covid dilaga, mentre la gente muore per carenza di ossigeno e per mancanza di organizzazione sanitaria a causa dell’assenza di un centro Covid dedicato non voluto da Toma e i suoi, ecco che il consigliere regionale fedelissimo del governatore si lascia riprendere in pullman senza distanziamento, senza mascherine, e senza rispettare alcuna regola anti Coronavirus. Sarebbe stato meglio non pubblicare il video sui social.

Ecco il video che dimostra l’esempio dato dai consiglieri regionali filo Toma