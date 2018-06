La Polizia di Stato ha eseguito due ordinanze di conduzione in carcere nei confronti di due uomini residenti a Termoli, D.F.C. di anni 49 e L.G. di anni 44, entrambi precedentemente sottoposti a misure cautelari, essendo il primo agli arresti domiciliari e il secondo in affidamento in prova.

I provvedimenti scaturivano a seguito delle inosservanze derivanti dallo status cui erano sottoposti, mediante comportamenti incompatibili con il regime alternativo, puntualmente segnalati all’Autorità Giudiziaria dagli agenti del Commissariato P.S. di Termoli. In varie occasioni, infatti, i due uomini erano risultati assenti ai controlli di Polizia, durante il prescritto orario di permanenza presso i rispettivi domicili.

Per tali inosservanze, il Magistrato di Sorveglianza di Campobasso emetteva, a carico di ognuno, apposita ordinanza di aggravamento della misura restrittiva, sostituendo le citate misure cautelari in atto con la detenzione in carcere.

Il personale del Commissariato dava pertanto corso all’esecuzione dei citati provvedimenti e, al termine degli adempimenti di rito, i due uomini venivano tradotti presso la Casa Circondariale di Larino, a disposizione dell’A.G. competente.

L’attento monitoraggio delle fenomenologie criminali, nonché la proficua attività di prevenzione e repressione dei reati che costantemente viene portata avanti dal Commissariato di P.S. di Termoli, ha permesso di assicurare alla giustizia due persone socialmente pericolose che non hanno mostrato segni di ravvedimento della propria condotta antigiuridica, mediante disprezzo delle prescrizioni imposte a loro carico.