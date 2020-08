Nella giornata di ieri, sabato 15 agosto, i Vigili del Fuoco di Isernia, hanno dovuto effettuare un singolare intervento per liberare una donna dalla fede nuziale troppo stretta. I sanitari del pronto soccorso del Veneziale si sono rivolti ai pompieri per tagliare l’anello che stava creando problemi alla signora, in quanto, impossibile rimuoverlo dal dito. Grazie all’ausilio di attrezzature da taglio ad altissima precisione, in pochi minuti, la fede è stata rimossa.