Giunge il messaggio istituzionale dei parlamentari molisani di Fratelli d’Italia Elisabetta Lancellotta e Costanzo Della Porta, sulla Festa dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate

Il 4 Novembre 1918, con l’entrata in vigore dell’Armistizio di Villa Giusti, terminò la Prima guerra mondiale e con l’annessione all’Italia dei territori di Trento e Trieste e si compì il processo di unificazione nazionale, iniziato con il Risorgimento.

Il nostro pensiero va alle Forze Armate, a cui va reso onore per l’opera svolta quotidianamente e a tutti coloro che contribuiscono a salvaguardare la pace e la diplomazia all’estero, così come non possiamo dimenticare tutti quei giovani che contribuirono a completare l’Unità Nazionale in un processo che era iniziato nel periodo risorgimentale.

Dopo la vittoria dell’Italia al termine della Prima Guerra Mondiale, si arrivò a quell’idea di Stato Italiano unitario, portando a compimento un percorso lungo e difficile. Dopo il conflitto si ebbe la piena consapevolezza di quanto importante fosse per la Nazione l’idea unitaria. I vari territori e anime dell’Italia, dopo la Guerra, iniziarono a riconoscersi quali componenti dello Stato Italiano unitario.

In questa giornata ricordiamo il sacrificio di tanti coraggiosi giovani, che partirono per il fronte al servizio del Paese. Sono coloro che contribuirono a scrivere un’importante pagina di storia, regalandoci il futuro che tutti noi, successivamente, abbiamo vissuto.