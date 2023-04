Un consiglio spassionato, da attuare senz’ombra di dubbio ! Se vi arrivano mail il cui mittente riporta nominativo di persona di vostra datata conoscenza, che però non sentite più da tempo immemorabile, c’è un’unica cosa da fare nel vostro esclusivo e preciso interesse : non aprire tali mail ma cancellarle senza indugi, non importa se stando a quanto riporta la mail vi scriverebbe un amico o una conoscente ! Viceversa vi ritroverete col puntuale e micidiale virus sul pc o sul cellulare, o comunque abbindolati da personaggi sconosciuti e poco onesti ! Girano infatti con insistenza e di continuo mail con nomi di persone a voi note che però vengono inviate da tutt’altre fonti. Hanno un unico scopo : diffondere virus e creare problemi di varia natura ! Se infatti non propinano virus ed accidenti simili, fanno di peggio. Il/la mittente punta a raggirarvi con proposte di vario tipo, soprattutto mira a mettere le mani sui vostri soldi con lusinghe, proposte, richieste di aiuto ed altro di ogni tipo ! E chi c’è cascato, stando a quanto diramato anche da apposite trasmissioni tv nazionali, può testimoniare i guai che ha dovuto affrontare ! Perciò il consiglio : cestinare le mail poco chiare, per vivere bene e tranquillamente ! Come pure non è affatto sbagliato, se l’insistenza è assillante, rivolgersi alle forze dell’ordine per la necessaria protezione preventiva, smascherando sul nascere il tentativo di tranello via rete.