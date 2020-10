Una studentessa che frequenta la scuola media Andrea d’Isernia, di soli 11 anni, ha accusato un malore che le ha fatto perdere conoscenza. Potrebbe essere stato un grave problema cardiaco a causare il malore. All’11enne è stato praticato un massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118. Una volta stabilizzata, la bambina è stata trasportata in gravi condizioni al ‘Veneziale’ di Isernia dove le stanno praticando tutte le cure del caso per salvarle la vita. Non ce l’ha fatta la piccola guerriera, il suo cuore ha smesso di battere. I medici hanno fatto il possibile, ma la situazione era troppo critica. Una tragedia che scuote nel profondo la comunità di Isernia. Chiesta l’autopsia.