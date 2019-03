Purtroppo non ce l’ha fatta il centauro coinvolto nell’incidente nella galleria di Sessano la settimana scorsa. Troppo gravi le ferite riportate a seguito del sinistro. Le condizioni dell’uomo erano apparse subito disperate, tanto da essere trasportato in codice rosso presso l’ospedale ‘Veneziale’ d’Isernia. La moto del 44enne si era scontrata con una Fiat Panda per cause ancora in corso di accertamento.