di Redazione

Il Presidente Quintino Pallante ha annunciato la convocazione della prossima seduta del Consiglio regionale del Molise, fissata per martedì 28 novembre alle ore 10. L’incontro affronterà una vasta gamma di tematiche, spaziando dalla rettifica di piani finanziari alla nomina di membri chiave in diverse istituzioni regionali. L’ordine del giorno comprende la correzione del “Piano degli indicatori relativi al Rendiconto Generale della Regione Molise per l’esercizio 2021”, l’analisi del rendiconto della gestione per l’Esercizio Finanziario 2022 del Consiglio regionale, e la nomina di figure chiave in enti quali l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli, l’Azienda Speciale Sviluppo Economico della Regione Molise, e la Società Finanziaria Regionale del Molise (Finmolise S.p.a.). Al centro del dibattito ci sarà anche la composizione del Comitato Regionale per le Comunicazioni, la gestione dell’Azienda speciale regionale “Molise Acque”, e la nomina dei rappresentanti nella Commissione tecnica forestale. Il Consiglio Regionale affronterà inoltre questioni rilevanti come la Consulta per i problemi degli anziani, l’Ente Parco storico regionale agricolo dell’olivo di Venafro, la Commissione regionale per la parità e le pari opportunità, l’Istituto regionale per gli studi storici del Molise “Vincenzo Cuoco” (IRESMO), e l’Agenzia regionale per la Protezione Ambientale del Molise (ARPAM). La seduta potrebbe delineare nuove direzioni per la governance e lo sviluppo della regione. Resta da vedere come il Consiglio Regionale affronterà questa sfida e quali decisioni chiave emergeranno durante la discussione.