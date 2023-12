di Redazione

Molto probabilmente, oggi, i decreti del Presidente del Consiglio Quintino Pallante. Il vertice dell’Odg Molise verso la presidenza del Comitato Regionale per le Comunicazioni

Scadono oggi i poteri sostitutivi del presidente dell’Assise regionale Quintino Pallante che dovrà provvedere ad effettuare le nomine di competenza del Consiglio. I poteri sostitutivi sono scattati lo scorso 28 novembre dopo che l’Aula non ha provveduto nei termini prestabiliti. Dopo giorni di riunioni, accordi e compromessi, i gruppi consiliari sembrano aver sciolto gli ultimi dubbi. Molto probabilmente, ci saranno i decreti del presidente del Consiglio e per le nomine più importanti. I due membri che andranno a comporre il Consiglio di amministrazione dell’Azienda speciale Molise Acque saranno Donato Mastropietro, in quota maggioranza, e Perone indicato dalla minoranza. Il primo vicino al consigliere D’Egidio, il secondo a Massimo Romano. Per quanto riguarda il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.), invece, le due posizioni per la maggioranza dovrebbero essere quelle di Vincenzo Cimino (presidente dell’Odg Molise), e dell’avvocato Alessandro Iannacone, in quota Noi Moderati ed indicato dal consigliere Cofelice. Residue le speranze per l’uscente Fabio Talucci. Per le opposizioni la casella sarà ricoperta da Daniel Cifelli, in quota Movimento 5 Stelle. Successivamente un componente della maggioranza, tra i due nominati, sarà eletto presidente. Cimino è in pole per il vertice.