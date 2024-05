di Redazione

Dopodomani, giovedì 16 maggio alle ore 16.30 in via Mazzini a Campobasso nei locali della sede del Candidato sindaco per la Coalizione di Centro-Destra l’avvocato Aldo De Benedittis, alla presenza di De Benedittis ci sarà la presentazione della lista di ‘Noi Moderati’ in corsa per il Consiglio comunale di Campobasso. “Sarà anche l’occasione – questo quanto dichiarato dal Coordinatore per il Molise del Partito di Maurizio Lupi, il Consigliere regionale Fabio Cofelice – per un momento di riflessione sui temi riguardanti la città di Campobasso con l’unico obiettivo per la lista di ‘Noi Moderati’, di porre al centro della propria azione, strategie e percorsi per il rilancio della città Capoluogo di regione”. Saranno presenti Aldo De Benedittis e il Presidente della Regione Molise Francesco Roberti, oltre i candidati della lista ‘Noi Moderati’, simpatizzanti e sostenitori.