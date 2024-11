di Redazione

Cofelice (Noi Moderati): “La sua rielezione frutto di un lavoro attento sul terrirorio” .

“L’elezione del sindaco di Vinchiaturo, l’avvocato Luigi Valente, nel direttivo nazionale dell’Anci è il riconoscimento del valore e dell’ apporto significativo che il sindaco Valente ha sempre contribuito a dare al Molise attraverso la sua opera di amministratore oltre che naturalmente, come persona seria, affidabile e impegnata concretamente per la collettività”. Lo ha dichiarato il Consigliere regionale e Coordinatore in Molise di Noi Moderati Fabio Cofelice, a seguito della rielezione del sindaco di Vinchiaturo nel direttivo nazionale dell’Anci. “Al sindaco Valente – ha dichiarato l’ esponente di Noi Moderati – giungano i migliori auguri per un lavoro proficuo nel segno delle importanti sfide che lo attendono e che certamente lo vedranno in prima linea come sempre ha fatto per lavorare al fianco delle comunità locali. La sua rielezione all’interno del Consiglio nazionale dell’ Anci, grazie al lavoro dello staff dell’On. Maurizio Lupi – ha così concluso il Consigliere Cofelice – è oggi la dimostrazione tangibile di come la nostra compagine politica esprima ancora amministratori veri e impegnati al fianco della gente, l’unica strada possibile per guardare avanti con fiducia.”