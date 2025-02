di Redazione

Il Partito di Noi Moderati ha dato vita anche in Molise all’ultima fase della campagna di tesseramento; a Campobasso, organizzato dal Coordinamento Regionale, si è svolto un incontro, presieduto dal Consigliere Regionale Delegato a Turismo e Cultura nonché Coordinatore per il Molise Fabio Cofelice. Insieme a lui i Vice Coordinatore Regionale Michele d’Alessandro e il Coordinatore Provinciale di Campobasso Luigi Zappone; presente anche il Consigliere al Comune di Campobasso Pietro Montanaro e il Delegato per i progetti PNRR Francesco Pio Emanuele. “Voglio ringraziare – questo quanto dichiarato dal Coordinatore Regionale Fabio Cofelice – tutti quelli che in Molise hanno consentito al Partito di Noi Moderati di crescere sempre di più. Oggi possiamo contare su numeri importanti grazie al contributo di tutti; sia cittadini che di quanti credono e hanno sposato il nostro progetto per un Partito liberale, riformista ed europeista che si ispira ai valori cristiani. Tra i contributi determinanti che stanno facendo crescere Noi Moderati in Molise, giorno dopo giorno, – ha aggiunto Cofelice – ci sono quelli degli amministratori; perchè Sindaci, Consiglieri e rappresentanti istituzionali, sono coloro che meglio possono raccogliere le istanze della gente ed andare a costituire quel ponte con gli Enti sovracomunali necessario per ridare slancio ai territori, al mondo delle imprese e del lavoro; dando anche attenzione ed il giusto sostegno alla famiglia e alle fasce deboli della popolazione. Il nostro è un partito autentico e credibile. Noi Moderati – ha poi concluso Cofelice – rappresenta la quarta forza della Coalizione di Governo. Insieme a Forza Italia siamo la parte più moderata e lavoriamo con azioni concrete per crescere sempre di più”.