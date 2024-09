di Redazione

“Con le adesioni al Partito di Noi Moderati degli Onorevoli: Giusy Versace; Mariastella Gelmini; Mara Carfagna: Michela Brambilla e Martina Semenzato è stato aggiunto un altro tassello importante per il nostro Gruppo guidato dall’On. Maurizio Lupi che come sempre pone al centro la promozione di un confronto costruttivo tra le diverse forze politiche”. Questo quanto dichiarato dal Coordinatore per il Molise di ‘Noi Moderati’, il Consigliere Regionale Fabio Cofelice a margine del direttivo del Partito che si è svolto a Roma e durante il quale sono stati registrati passaggi importanti di esponenti politici provenienti da una area comune, quella del Partito Liberale. “Tutti apporti di grande qualità per il Partito, sopratutto perchè alla base vi è una condivisine di idee e di programmi. Insieme oggi per favorire il dialogo per una Politica lontana dagli estremismi e dalle polarizzazioni. Al centro come sempre ‘Noi Moderati’ pone: il rispetto delle radici cristiane, la promozione dell’identità nazionale, la famiglia come nucleo fondante della società. Andiamo diritto verso i nostri obiettivi per la crescita del Paese e sempre nel rispetto dei valori essenziali del Partito puntiamo a dare la giusta attenzione alle piccole e medie imprese che costituscono l’ossatura del nostro Paese e che perciò devono essere necessariamente valorizzate e incentivate. Sì al libero mercato, alla riduzione della pressione fiscale e la promozione delle imprese private come motore di crescita”.