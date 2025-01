di Redazione

Il settore delle costruzioni è l’erede di una grande tradizione che ha fatto la storia del nostro Paese, ma anche protagonista di un futuro fatto di innovazione, sostenibilità, sicurezza e opportunità per le nuove generazioni. E’ questo il messaggio della campagna di comunicazione promossa dall’ANCE insieme alla Filiera delle costruzioni riunita sotto il logo “Fondamentale”. Un progetto che vede insieme le principali Organizzazioni datoriali e sindacali delle costruzioni. Una sinergia ampia e inedita nata con l‘intento di valorizzare il ruolo del settore, che con una produzione complessiva di 624 miliardi e oltre 3 milioni di addetti è uno dei pilastri del Pil e una forza positiva per la cura dei territori e lo sviluppo sostenibile del Paese. In Molise, il settore costituisce il 14,1% del PIL regionale e in termini di occupazione il 36,4% degli addetti nell’industria e il 9,3% dei lavoratori operanti nell’insieme dei settori di attività economica. Perno della campagna di Fondamentale lo spot “Noi che veniamo da lontano”, di e con Luca Zingaretti, in onda su tutte le principali emittenti televisive e radiofoniche, sulle piattaforme digitali e social e nei cinema. “Un manifesto di orgoglio e speranza, che sottolinea il ruolo di un mestiere fatto di eccellenze e competenze che tutto il mondo ci invidia, che offre opportunità di crescita e realizzazione ai giovani e che si sta aprendo sempre di più alle sfide di domani – dichiara il Presidente ANCE Molise Corrado Di Niro – Zingaretti ci accompagna alla scoperta di monumenti e luoghi simbolo della nostra cultura e della nostra storia ricordando che questi capolavori sono frutto del nostro ingegno e della nostra capacità costruttiva. La stessa che mettiamo oggi per realizzare opere moderne grazie alle tecnologie più avanzate. Il risultato è la visione chiara di un settore che unendo tradizione e innovazione è il vero motore del cambiamento del Paese”.